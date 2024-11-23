Аферисты обзванивают предпринимателей от имени орловского Роспотребнадзора
Такая информация появилась на сайте ведомства.
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В региональном управлении Роспотребнадзора предупредили о мошенниках, которые представляются сотрудниками ведомства и сообщают предпринимателям о якобы предстоящей проверке.
Чтобы ее избежать, они предлагают приобрести комплект нормативно-правовой литературы для "уголка потребителя". При этом обещают доставку курьером. Однако, как сообщили в ведомстве, в Роспотребнадзоре не занимаются продажей такой литературы.