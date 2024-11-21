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12:50, 21 ноября 2024 года Больше благоустроенных дворов станет в Орловской области Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.





В Орловской области продолжится ремонт дворовых территорий. В будущем, 2025 году, в планах благоустраивать территории не только по национальному проекту.



Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков во время прямого эфира в соцсетях 20 ноября:



- В будущем году нам удастся отремонтировать больше дворовых территорий за рамками программы.



Отметим, что в основном благоустройство дворов на Орловщине идет в рамках финансирования по национальному проекту "Жилье и городская среда".





Ольга СУПОНЕВА





