Деревням Орловской области поставили 14 школьных автобусов
Торжественная церемония состоялась в центре Орла.
Фото: пресс-служба правительства региона
В Орле 21 ноября состоялась церемония вручения школьных автобусов. Транспорт предназначен для жителей отдаленных деревень.
– При поддержке Правительства РФ мы системно решаем эту задачу, обеспечивая должный уровень безопасности при перевозке детей. Важно, что все это удается делать своевременно, - отметил глава региона Андрей Клычков.
Всего передано 14 "ПАЗов" и "ГАЗелей". Новые машины придут на замену автобусам 2014 года выпуска.