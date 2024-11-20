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18:55, 20 ноября 2024 года

Орловские эксперты нашли растительные жиры и сою в твороге

Проверку провели в бюджетном соцучреждении.

Фото: архив

Специалисты управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям отобрали образцы продуктов в социальном учреждении Кромского района Орловской области. Эксперты проверили творог с массовой долей жира 9% и сладко-сливочное несоленое масло с долей жира 72,5%.

По информации пресс-службы управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, лабораторный анализ выявил нарушения. Так, в пробах творога и масла обнаружена сорбиновая кислота, масла и жиры на растительной основе, отсутствие холестерина. Кроме того, специалисты выявили несоответствие по массовой доле метиловых эфиров различных кислот и их соотношению.

Кроме того, в пробе творога эксперты выявили ДНК сои, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Производитель продукции из Нижегородской области. Управление признало недействительными две декларации на масло и творог. Владельцу продукции, поставщику и производителю направлены информационные письма.


Сергей Силаев
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