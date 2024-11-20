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17:50, 20 ноября 2024 года Орловец предстанет перед судом за убийство знакомого Расследование дела завершено.



Фото: архив

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении жителя Сосково. Мужчине предъявлено обвинение по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).



Следствие установило, что 14 сентября мужчина выпивал со своим знакомым, у них произошел конфликт, в результате которого пострадавший получил более 30 ударов по голове и туловищу табуретом и ногами. От полученных травм знакомый орловца скончался на месте. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Орловской области.



Мужчина полностью сознался в содеянном. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.





Сергей Силаев





