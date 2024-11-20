Главная » Новости



12:25, 20 ноября 2024 года Орловские спасатели помогли попавшей в беду семье Сотрудники МЧС отбуксировали авто и уберегли несколько человек от холода.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

В районе деревни Лунево Орловского муниципального округа ночью 20 ноября водитель "Шевроле" остановился, поскольку в машине спустило два колеса, за окном было холодно. Внутри авто, помимо главы семейства, находились два малолетних ребенка и их мама.



На место происшествия приехали спасатели. Семью разместили в кабине тягача, взрослые и дети согрелись. Легковой автомобиль отбуксировали до дороги, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.



.– Семья поблагодарила спасателей за помощь, дождалась приезда такси и уехала домой, - рассказали в ведомстве.





Сергей Силаев





