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9:46, 20 ноября 2024 года Акция по списанию пеней для должников от регионального оператора Акция «Оплати долг без пени!» проходит с 1 ноября по 31 декабря 2024 года.





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С 1 ноября по 31 декабря 2024 года ООО «УК «Зеленая роща» проводит акцию «Оплати долг без пени!», в рамках которой физические могут избавиться от начисленных пеней при погашении всей задолженности за вывоз ТКО. Чтобы принять участие в акции, физическим лицам нужно полностью оплатить долг и подать заявление о списании пеней.



Условия участия в акции:



• Должен быть долг за услугу по обращению с ТКО за два и более расчетных периода;

• Отсутствие вступившего в силу судебного решения по задолженности, указанной в заявлении.



Для списания пеней необходимо предоставить заявление в офис регоператора лично или отправить его на электронный адрес: office@greenpark57.ru, а также оплатить основной долг. Бланк заявления можно скачать по ссылке на сайте регоператора.



Более подробную информацию об акции можно узнать по телефону горячей линии: (4862) 48-10-04.



Реклама. ООО "УК "Зеленая Роща", ИНН 5753062527









