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7:22, 20 ноября 2024 года В Орловской области дан отбой опасности атаки БПЛА Сообщение от МЧС пришло утром 20 ноября.





В Орловской области отменили режим опасности по беспилотникам. Он действовал с 18:00 вчерашнего вечера, то есть около 13 часов. Теперь дан отбой, гласит сообщение МЧС.



Напомним, что накануне в период с 21:00 до 23:55 в регионе сбили один вражеский БПЛА. Утром 20 ноября глава региона сообщил о четырех сбитых беспилотниках.





Сергей Силаев





