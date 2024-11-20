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7:01, 20 ноября 2024 года В Орловской области сбили четыре БПЛА БПЛА обезврежены в ночь на 20 ноября.





В Орловской области сбили четыре вражеских беспилотника. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков утром в среду.



– Повреждений и пострадавших нет, на местах падения обломков работают оперативные службы, - сообщил глава региона.



Клычков добавил, что Орловщина готова отражать атаки врага. Напомним, что режим опасности по беспилотникам объявили почти на 13 часов.





Сергей Силаев





