В Орловской области уничтожили один БПЛА

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3:19, 20 ноября 2024 года
В Орловской области уничтожили один БПЛАЭто произошло вечером 19 ноября.
Фото: архив
В Орловской области вечером 19 уничтожили вражеский бесплатный летательный аппарат. Это произошло с 21:00 до 23:55, сообщили в министерстве обороны РФ.
Всего за этот период над регионами РФ сбили 42 украинских БПЛА самолетного типа.
Сергей Силаев
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