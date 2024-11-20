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8:27, 20 ноября 2024 года

Орловским бойцам и их семьям помогают с трудоустройством

Сотрудники центров занятости ведут адресную работу.


Участникам специальной военной операции и членам их семей оказывают помощь в трудоустройстве. Сотрудники территориальных центров занятости населения ведут адресную работу с каждым бойцом СВО, обратившимся за помощью.

По информации департамента соцзащиты, специалисты помогают с доступом к единой цифровой платформе, оказывают поддержку по вопросам социальной, психологической адаптации, профориентации.

В рамках национального проекта "Демография" предусмотрено профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование участникам СВО и членам из семей. Кроме того, распоряжением губернатора работодателям рекомендовано установить для работников-участников СВО ряд дополнительных социально-трудовых гарантий, таких как ежемесячная материальная помощь в размере заработной платы на период действия трудового договора, квота от штатной численности сотрудников для трудоустройства, заключивших контракт с министерством обороны для участия в СВО.
Орловской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений рекомендовано при разработке и подписании региональных соглашений включать положения об обеспечении выплат ежемесячной материальной помощи в размере не ниже средней заработной платы работникам-участникам СВО в период прохождения военной службы или оказания ими добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ, – отметили в департаменте.



Сергей Силаев
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