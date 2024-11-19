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12:27, 19 ноября 2024 года В Орле водитель "Шевроле" проехал на красный и столкнулся с "Киа" Пострадал один человек.



Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области

Вечером 18 ноября водитель "Шевроле" ехал по Московскому шоссе и на регулируемом перекрестке выехал на запрещающий сигнал светофора, после чего столкнулся с "Киа".



Водитель "Киа" ехал навстречу, поворачивая налево. В итоге ранения получил один человек – 35-летний пассажир корейского авто, сообщили в Госавтоинспекции.



Напомним, что этим же вечером в Зареченском микрорайоне произошло еще одно ДТП. На улице Емлютина под колесами "Шевроле" оказалась 46-летняя женщина.





Сергей Силаев





