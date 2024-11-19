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10:58, 19 ноября 2024 года В Орле проектируют Банный мост О планах рассказали в мэрии.



Фото: администрация города Орла

В комментариях под прямым эфиром губернатора Андрея Клычкова в соцсетях местный житель поинтересовался, будет ли в Орле Банный мост.



– Проектируем, - кратко ответили в пресс-службе городской администрации.



Напомним, в начале года губернатор заявил, что проектирование планировалось начать в 2024 году, теперь работы стартовали. Мост должен соединить Железнодорожный и Советский районы областного центра.





Сергей Силаев





