Главная » Новости



10:29, 19 ноября 2024 года Мошенники рассылают сообщения от имени главы Болховского района Об этом сообщил сам Николай Чиняков.



Фото: соцсети Николая Чинякова

Глава Болховского района Орловской области Николай Чиняков в социальных сетях сообщил, что мошенники создали фейковый аккаунт в Telegram и орудуют от его имени.



– В мессенджере Telegram создан фейковый аккаунт с моими персональными данными и с него ведется рассылка мошеннических сообщений, - написал он.



Глава района призвал быть болховчан внимательными и осторожными.





Сергей Силаев





