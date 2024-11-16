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17:23, 16 ноября 2024 года В Орловской области стартовала акция "Безопасный лед" Она продлится месяц.



Фото: архив

В Орловской области стартовала профилактическая акция "Безопасный лед". Она пройдет в регионе с 15 ноября по 15 декабря. Главная цель - предупредить гибель людей на воде.



В пресс-службе ГУ МЧС России по региону напоминают, что нельзя оставлять детей около водоемов без присмотра, запрещается выходить на тонкий лед. Лед непрочен в устьях рек и протоках, под мостами, вблизи деревьев и кустарников.



Если вы заметили происшествие, о случившемся можно сообщить по телефонам 101 и 112.





Сергей Силаев





