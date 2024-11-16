Орловец Владимир Левин стал лучшим гармонистом России
Всероссийский творческий конкурс завершился в Москве.
Фото: пресс-служба правительства региона
Орловец Владимир Левин завоевал Гран-при всероссийского конкурса "Лучший гармонист России". Творческое состязание проходило в столице и завершилось 15 ноября.
Конкурс был посвящен знаменательной дате – 75-летию заслуженного деятеля искусств, композитора и преподавателя Орловского музыкального колледжа Евгения Дербенко. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.
Владимир Левин является не только студентом Орловского музыкального колледжа, но и учеником Евгения Дербенко.