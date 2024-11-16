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14:18, 16 ноября 2024 года Губернатор Клычков встретится с министром транспорта Старовойтом Разговор состоится 19 ноября.



Фото: соцсети Андрея Клычкова

Губернатор Орловской области Андрей Клычков во время прямого эфира 15 ноября сообщил, что в начале следующей недели собирается встретиться с министром транспорта РФ Романом Старовойтом. Глава региона и министр пообщаются в Москве, где с 16 по 21 ноября пройдет транспортная неделя – главное деловое событие транспортной отрасли России.



– Я в понедельник на месте, во вторник у нас запланирована встреча с министром транспорта, - анонсировал встречу глава региона.



Клычков сообщил, что вечером в 18 ноября уедет в командировку, а уже на следующий день вернется обратно, чтобы в среду провести большое совещание.





Сергей Силаев





