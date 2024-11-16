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13:08, 16 ноября 2024 года

В Орловской области потратили 3,8 миллиарда рублей на нацпроекты

Это около 63% от запланированного объема.

Фото: архив

Порядка 63 миллионов рублей направили на реализацию национальных проектов в Орловской области с 7 по 14 ноября. Об этом стало известно на совещании с главами муниципальных образований, которое провел заместитель губернатора Вадим Тарасов.

Деньги направили на ремонт дорог, выплаты семьям при рождении третьего ребенка, благоустройство дворов и общественных территорий, предоставление грантов предпринимателям, выплаты советникам директоров по воспитанию и стимулирующие выплаты медикам.

Кассовые расходы на середину ноября в регионе составляют 3,8 миллиарда рублей или 63% от предусмотренного объема. По муниципальным проектам расходы составляют 1,3 миллиарда рублей или 64% от плана.


Сергей Силаев
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