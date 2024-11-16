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11:43, 16 ноября 2024 года Андрей Клычков выступит с инвестиционным посланием Мероприятие запланировано на первую декаду декабря.



Фото: архив "Вести-Орел"

Губернатор Орловской области Андрей Клычков во время прямого эфира 15 ноября в социальных сетях анонсировал инвестиционное послание, в котором озвучит итоги 2024 года и обозначит цели на ближайшую перспективу.



– Начинаем подходить к завершению года, подводить определенные промежуточные итоги. На начало декабря запланировали, сейчас готовимся к проведению инвестиционного послания, - сказал глава региона.



Губернатор отметил, что обсудит с коллегами, предпринимателями, промышленниками, сельхозниками те задачи, которые регион ожидают уже в следующем году. На послание приедет большое количество гостей.



– Это и экономические сложности, и кадровые вопросы, повышение производительности труда, - отметил Клычков.





Сергей Силаев





