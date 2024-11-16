Андрей Клычков выступит с инвестиционным посланием
Мероприятие запланировано на первую декаду декабря.
Фото: архив "Вести-Орел"
Губернатор Орловской области Андрей Клычков во время прямого эфира 15 ноября в социальных сетях анонсировал инвестиционное послание, в котором озвучит итоги 2024 года и обозначит цели на ближайшую перспективу.
– Начинаем подходить к завершению года, подводить определенные промежуточные итоги. На начало декабря запланировали, сейчас готовимся к проведению инвестиционного послания, - сказал глава региона.
Губернатор отметил, что обсудит с коллегами, предпринимателями, промышленниками, сельхозниками те задачи, которые регион ожидают уже в следующем году. На послание приедет большое количество гостей.
– Это и экономические сложности, и кадровые вопросы, повышение производительности труда, - отметил Клычков.