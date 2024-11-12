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15:58, 12 ноября 2024 года Экономия для своих: уже порядка четырех тысяч брянцев и орловчан подключили тарифный план "Близкие" Фото предоставлено ПАО "Ростелеком"

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С начала года орловчане и брянцы приобрели более тысячи сим-карт тарифа «Близкие», а общее число его пользователей превысило четыре тысячи. К тарифному плану могут подключиться сотрудники предприятий-клиентов «Ростелекома», а также члены их семей. Голосовая связь и мобильный интернет в рамках специального предложения провайдера в среднем обойдутся на 200–300 рублей дешевле, чем аналогичные услуги в свободной продаже.

Павел Зеленин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Брянской и Орловской областях: «Сегодня “Ростелеком” выступает цифровым партнером для 13 000 организаций Брянской и Орловской областей. При этом мы не только обеспечиваем предприятия необходимыми сервисами и услугами, но и помогаем им заботиться о семьях сотрудников, предлагая подключить нашу мобильную связь по выгодной цене. С программой “Близкие” люди экономят на связи, а предприниматели повышают лояльность своих трудовых коллективов». Андрей Черкасов, директор ООО «Современная стоматология»: «Мы периодически расширяем пакет социальных гарантий для работников. Год назад “Ростелеком” предложил нашим сотрудникам подключить свои семьи к тарифу “Близкие”. И многие этим воспользовались. Причем переходили к новому оператору связи, сохраняя свои прежние номера. Насколько мне известно, выбором все довольны».

Об этой и других услугах для бизнеса можно узнать на сайте «Ростелекома», а также по единому бесплатному номеру 8 800 200 30 00.

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ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.



Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения, а также мобильной связи. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий составляет 12,6 млн. «Ростелеком» входит в топ-3 мобильных операторов страны с более чем 48 млн абонентов. Компания совместно с партнерами развивает видеосервис Wink, который занимает второе место среди крупнейших онлайн-кинотеатров России по количеству активных подписчиков.



Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области цифровых государственных сервисов, кибербезопасности, цифровизации регионов, здравоохранения, биометрии, образования, ЖКХ, а также в сфере облачных вычислений и услуг дата-центров и других. Компания последовательно занимается импортозамещением, включая собственную разработку программного обеспечения и производство телеком-оборудования.



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