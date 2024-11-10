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15:52, 10 ноября 2024 года В Колпнянском районе начал работу молодой фельдшер Медик Ангелина Аванесова родом из Орла.



Фото: газета "За изобилие"

В Знаменском ФАПе Колпнянского района Орловской области появился молодой специалист. Трудоустройство стало возможным благодаря программе "Земский фельдшер". Ангелина Аванесова родом из Орла, после школы окончила Орловский базовый медицинский колледж.



Как сообщила газета "За изобилие", девушка считает, что работа в фельдшерско-акушерском пункте поможет приобрести ей важный опыт. В круг обязанностей медика входит оказание первой помощи, проведение прививок детям, а также продажа лекарств по региональному проекту "ФАПтека".



Кроме села Знаменского на обслуживании молодого специалиста находятся еще три населенных пункта. В будущем рядом с действующим ФАПом планируют возвести современное модульное здание.





Сергей Силаев





