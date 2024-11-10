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12:16, 10 ноября 2024 года В Орловской области пройдут финалы национальной технологической олимпиады В интеллектуальном соревновании примут участие школьники из областного центра.



Фото: архив сайта "Вести-Орел"

В Орловской области 16 и 17 ноября пройдут финалы национальной технологической олимпиады Junior. В соревнованиях примут участие два школьника из лицея №22 и гимназии №19 Орла.



По информации департамента образования Орловской области, 15 ноября пройдет финал сферы "Технологии и роботы". В этой секции участники в командах должны будут спроектировать систему безопасности с роботом-охранником и устранить слабые места, чтобы защитить его от взлома.



На следующий день, 16 ноября, серию финалов завершит сфера "Технологии и компьютерные игры", где финалисты создадут прототип уровня компьютерной игры с ландшафтом и персонажами.





Сергей Силаев





