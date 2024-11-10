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11:01, 10 ноября 2024 года Орловская область и Татарстан будут сотрудничать в сфере архивного дела Планируется обмен архивной информацией и копиями документов.



Фото: архив

28 октября 2024 года было подписано соглашение о сотрудничестве между департаментом культуры Орловской области и Государственным комитетом Республики Татарстан в области архивного дела.



В рамках этого соглашения стороны будут обмениваться архивной информацией и копиями документов, посвященных истории двух регионов. Также стороны будут проводить совместные научные и научно-практические мероприятия.



Основная цель соглашения - развитие профессионального партнерства в сфере архивного дела. Это должно способствовать дальнейшему сохранению и изучению исторического наследия. Об этом сообщает департамент культуры Орловской области.





Сергей Мерцалов





