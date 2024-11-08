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21:22, 8 ноября 2024 года Три дома повреждены огнем при пожаре в Старцево Еще два дома спасены.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Три дома повреждены огнем при пожаре в селе Старцево Орловского муниципального округа вечером 8 ноября. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону. Еще два дома спасены от огня.



Пострадавших нет. В причинах ЧП разбираются специалисты.





Артем Ежаков





