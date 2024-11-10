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18:29, 8 ноября 2024 года В Орле чествовали сотрудников органов внутренних дел Свой профессиональный праздник полицейские отметят 10 ноября.



Фото: тг-канал "Телеграммы из Орла"

10 ноября в стране отметят День сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации. В преддверии профессионального праздника полицейских чествовали в Орле, сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла".



За высокие показатели в работе лучших правоохранителей отметили почетными грамотами и благодарностями губернатора Орловской области, ведомственными и другими наградами.



Сегодня орловские полицейские охраняют не только покой земляков, но также отправляются в командировки в Северо-Кавказский регион, а также выполняют служебно-боевые задачи в зоне СВО.





Артем Ежаков





