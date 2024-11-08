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20:40, 8 ноября 2024 года

В центре Орла найдено массовое захоронение воинов

Основных версий две: либо оно относится к XIII веку – времени татаро-монгольского нашествия, либо это XVII век – смутное время.



Октябрь и ноябрь стали богатыми на редкие археологические находки в центре Орла, где продолжается археологическая экспедиция РАН.

Буквально на днях археологи наткнулись на сенсационную находку: остатки помещения – погреба или ледника, который полностью заполнен останками людей. Все они были воинами и погибли в бою, уверяют археологи – все черепа повреждены сабельными ударами.

Основных версий две: либо это захоронение относится к XIII веку – времени татаро-монгольского нашествия, либо это XVII век – смутное время. Поскольку предметы в этом слое тоже из разного времени, за дело возьмутся ученые-антропологи.

Результаты, скорее всего, будут известны следующей весной. В раскопе вместе с человеческими останками людьми найден и скелет коня.





Эва Стасюлевич
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