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16:28, 8 ноября 2024 года В водоем Курской АЭС выпустили рыбу из Орловской области В акваторию охладителя станции запустили пять тонн молоди.



Фото: Курская АЭС

В водоем Курской АЭС выпустили рыбу, выращенную в прудах Орловской области. В акваторию охладителя станции запустили четыре тонны толстолобика и около тонны белого амура. Средний вес каждой особи составляет примерно 300-400 граммов.



В водоеме-охладителе Курской АЭС для рыбы созданы оптимальные условия для роста. Уже на следующий год каждая особь достигнет веса от 2 до 4 килограммов.



Ежегодное зарыбление водоема АЭС способствует улучшению экологической обстановки и повышению безопасности. Об этом сообщили на официальной странице атомной станции во "ВКонтакте".







Сергей Мерцалов





