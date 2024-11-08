Завод "Орелтекмаш" открыл новый деревообрабатывающий цех
В инвестпрограмму предприятие инвестирует 2,6 миллиарда рублей.
8 ноября завод "Орелтекмаш" открыл новый деревообрабатывающий цех. Предприятие сегодня посетил губернатор Андрей Клычков.
Сегодня на заводе работают 400 человек. Предприятие производит подвижные средства техобслуживания и ремонта для ВПК России, а также комплексы мобильной техники на базе кузовов-фургонов и фургонов спецназначения. Также здесь делают продукцию и для гражданского сектора.
"Орелтекмаш" реализует инвестпрограмму в 2,6 миллиарда рублей.