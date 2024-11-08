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19:26, 8 ноября 2024 года

Ремонтируемые школы в Орле подключат к теплу

Мэр Юрий Парахин и зампред горсовета Владимир Негин проинспектировали школу №15, лицей №32 и гимназию №39.


Мэр Орла Юрий Парахин и зампред горсовета Владимир Негин проинспектировали школу №15, лицей №32 и гимназию №39, где сейчас продолжается капитальный ремонт.

По словам градоначальника, в школе №15 продолжается устройство полов и электроснабжения. На треть смонтирован вентилируемый фасад. Выполнены работы по устройству кровли и ливневой канализации.

В лицее №32 монтируются входы в подвал и на первый этаж. Практически установлены все окна, оштукатурены стены.

В гимназии №39 также продолжается оштукатуривание стен, завершается устройство кровли и ливневки, монтируется система отопления.

Отдельно Юрий Парахин назвал сроки, когда в школы подадут тепло. Для школы №15 пуск планируют на следующей неделе, лицея №32 – после 15 ноября, гимназии №39 – к концу декабря.


Артем Ежаков
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