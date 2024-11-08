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19:26, 8 ноября 2024 года Ремонтируемые школы в Орле подключат к теплу Мэр Юрий Парахин и зампред горсовета Владимир Негин проинспектировали школу №15, лицей №32 и гимназию №39.





Мэр Орла Юрий Парахин и зампред горсовета Владимир Негин проинспектировали школу №15, лицей №32 и гимназию №39, где сейчас продолжается капитальный ремонт.



По словам градоначальника, в школе №15 продолжается устройство полов и электроснабжения. На треть смонтирован вентилируемый фасад. Выполнены работы по устройству кровли и ливневой канализации.



В лицее №32 монтируются входы в подвал и на первый этаж. Практически установлены все окна, оштукатурены стены.



В гимназии №39 также продолжается оштукатуривание стен, завершается устройство кровли и ливневки, монтируется система отопления.



Отдельно Юрий Парахин назвал сроки, когда в школы подадут тепло. Для школы №15 пуск планируют на следующей неделе, лицея №32 – после 15 ноября, гимназии №39 – к концу декабря.





Артем Ежаков





