Ремонтируемые школы в Орле подключат к теплу

|
|пятница 8.11.2024 20:42:24
|302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
|
|
|
|
|Главная » Новости
19:26, 8 ноября 2024 года
Ремонтируемые школы в Орле подключат к теплуМэр Юрий Парахин и зампред горсовета Владимир Негин проинспектировали школу №15, лицей №32 и гимназию №39.
Мэр Орла Юрий Парахин и зампред горсовета Владимир Негин проинспектировали школу №15, лицей №32 и гимназию №39, где сейчас продолжается капитальный ремонт.
По словам градоначальника, в школе №15 продолжается устройство полов и электроснабжения. На треть смонтирован вентилируемый фасад. Выполнены работы по устройству кровли и ливневой канализации.
В лицее №32 монтируются входы в подвал и на первый этаж. Практически установлены все окна, оштукатурены стены.
В гимназии №39 также продолжается оштукатуривание стен, завершается устройство кровли и ливневки, монтируется система отопления.
Отдельно Юрий Парахин назвал сроки, когда в школы подадут тепло. Для школы №15 пуск планируют на следующей неделе, лицея №32 – после 15 ноября, гимназии №39 – к концу декабря.
Артем Ежаков
|
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.