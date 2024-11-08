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16:56, 8 ноября 2024 года
В ноябре для орловцев пройдут семь ярмарок вакансийБлижайшие три пройдут 12 ноября.
В ноябре для орловцев пройдут семь ярмарок вакансий. Об этом сообщает телеграм-канал "Телеграммы из Орла".
Ближайшие три пройдут 12 ноября – в территориальном центре занятости населения Заводского района Орла, в ЦЗН Орловского МО и в ЦЗН Покровского района.
21 ноября вакансии предложат в ЦЗН Урицкого и Хотынецкого районах. 26 ноября ярмарки пройдут в ЦЗН Верховского района и в ЦЗН Железнодорожного района Орла.
Подробности о времени проведения, вакансиях и работодателях опубликованы на сайте департамента труда и занятости Орловской области.
Артем Ежаков
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