Главная » Новости



16:56, 8 ноября 2024 года В ноябре для орловцев пройдут семь ярмарок вакансий Ближайшие три пройдут 12 ноября.





В ноябре для орловцев пройдут семь ярмарок вакансий. Об этом сообщает телеграм-канал "Телеграммы из Орла".



Ближайшие три пройдут 12 ноября – в территориальном центре занятости населения Заводского района Орла, в ЦЗН Орловского МО и в ЦЗН Покровского района.



21 ноября вакансии предложат в ЦЗН Урицкого и Хотынецкого районах. 26 ноября ярмарки пройдут в ЦЗН Верховского района и в ЦЗН Железнодорожного района Орла.



Подробности о времени проведения, вакансиях и работодателях опубликованы на сайте департамента труда и занятости Орловской области.





Артем Ежаков





