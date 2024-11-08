В Орле создали градостроительный совет

Мэр Орла Юрий Парахин подписал постановление о создании градостроительного совета при администрации города. Документ подписан 7 ноября.
– Совет создается для профессионального коллегиального рассмотрения, обсуждения и оценки градостроительных, архитектурно-художественных решений, для проведения целенаправленной градостроительной политики по оформлению гармоничной, полноценной среды жизнедеятельности граждан, - говорится в документе.
Председателем назначен первый заместитель мэра Орла. Членами совета стали 30 человек. Это архитекторы, строители, историки, филологи и общественники.