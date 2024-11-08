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17:54, 8 ноября 2024 года Орловский драмтеатр представил публике лирическую комедию по рассказам Чехова Режиссер Антон Карташев по-новому раскрывает одно из самых известных произведений классика – "Даму с собачкой".







В академическом театре имени Тургенева начались премьерные показы спектакля "Просто жить" по рассказам Антона Чехова. Режиссер Антон Карташев по-новому раскрывает одно из самых известных произведений классика – "Даму с собачкой". Главные роли Гурова и Анны играют молодые актеры Екатерина Дворниченко и Александр Иванов.



Зрители с легкостью узнают эпизоды из нескольких рассказов Чехова. Все вместе они складываются в канву спектакля, где грустное сменяется веселым, ироничное – сатиричным, вздорное – трогательным. Постановку оценила и Эва Стасюлевич.



(12+)









Эва Стасюлевич





