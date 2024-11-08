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13:44, 8 ноября 2024 года

В Москве обсудили развитие электросетевой инфраструктуры Орловщины

Рабочую встречу провели гендиректор ГК "Россети Центр" Игорь Маковский и заместитель губернатора Орловской области Александр Бирюков.

Фото: пресс-служба правительства Орловской области

В Москве обсудили развитие электросетевого комплекса Орловской области. Рабочую встречу провели гендиректор ГК "Россети Центр" Игорь Маковский и заместитель губернатора Орловской области - руководитель представительства региона при Правительстве РФ Александр Бирюков. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. 

Были рассмотрены вопросы, касающиеся дальнейшего развития электросетевого комплекса, а также проекты, направленные на повышение надежности электроснабжения и реализацию инициатив по внедрению современных технологий. Особое внимание уделено механизмам взаимодействия компании с региональными властями для оперативного решения актуальных задач.

Игорь Маковский подчеркнул, что их главной целью является обеспечение надежного электроснабжения, активное развитие электросетевой инфраструктуры и подключение к сетям новых объектов, включая предприятия АПК, которые играют важную роль в экономическом росте региона.

Александр Бирюков отметил, что сотрудничество с "Россети Центр" помогает Орловской области достичь новых стандартов качества электроснабжения. Он также выразил благодарность компании за внимание к потребностям региона и готовность к дальнейшей совместной работе для обеспечения устойчивого развития области.
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