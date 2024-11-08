Главная » Новости



14:29, 8 ноября 2024 года В Орловской области появятся "Земские работники культуры" Им будут выплачивать по миллиону рублей.



Фото: архив

С 2025 года в России появятся "Земские работники культуры". По аналогии с проектами для медиков и учителей, новая программа будет стимулировать работу специалистов на селе. Запустить программу с Нового года поручил президент России Владимир Путин.



Переехавшие на село смогут получить выплату в размере одного миллиона рублей при заключении договора на пять лет. Деньги можно будет потратить на жилье, транспорт и другие нужды.



В настоящее время в Орловской области работают 740 учреждений культуры и искусства. В них трудятся более двух тысяч человек.





Сергей Силаев





