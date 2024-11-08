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11:33, 8 ноября 2024 года Орловец предстанет перед судом за дачу ложных показаний Обвиняемый не признал вину.



Фото: архив

Житель Орловского муниципального округа предстанет перед судом за дачу заведомо ложных показаний. Следственные органы завершили расследование уголовного дела по части 1 статьи 307 УК РФ (дача заведомо ложных показаний).



Следствие установило, что мужчина являлся свидетелем по уголовному делу в отношении экс-сотрудника полиции, который обвинялся в нескольких должностных преступлениях. При допросах в суде орловец пытался помочь обвиняемому избежать уголовной ответственности и исказил важные для рассмотрения дела обстоятельства. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Орловской области.



Предварительное следствие завершилось, вину житель Орловского округа не признал. Уголовное дело направлено в суд.





Сергей Силаев





