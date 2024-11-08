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11:21, 8 ноября 2024 года Житель Орла ответит перед тульским судом за поддельные права Молодой человек управлял авто, используя ненастоящее удостоверение.



Фото: архив

Житель Орла обвиняется в преступлении по частью 3 статьи 327 УК РФ (приобретение, хранение в целях использования и использование заведомо поддельного удостоверения, предоставляющего права).



Следствие считает, что в августе 2023 года 24-летний орловец купил в интернете за 35 тысяч рублей документ, якобы подтверждающий право управления авто. При этом мужчина хранил удостоверение и использовал. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Тульской области.



В августе 2024 года молодой человек ехал по Плавскому району Тульской области, где его остановил сотрудник Госавтоинспекции. Инспектор попросил водительское удостоверение, орловец предъявил поддельный документ.



Теперь уголовное дело рассмотрит Плавский межрайонный суд Тульской области.





Сергей Силаев





