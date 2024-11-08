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10:27, 8 ноября 2024 года Стали известны подробности серьезной аварии на Лескова в Орле Два человека оказались в больнице.



Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

В управлении Госавтоинспекции Орловской области сообщили подробности ДТП на улице Лескова в Орле. Авария случилась утром 7 ноября.



По информации ведомства, 56-летний водитель автомобиля "Ниссан" двигался по улице Лескова в направлении Наугорского шоссе. В районе дома №13 он выехал на встречную полосу и столкнулся с "Хендай", а затем с "Мицубиси".





В результате ДТП пострадали четыре человека. Двое пассажиров "Хендай" - десятилетний мальчик и 75-летняя женщина - были госпитализированы. Водитель "Ниссана" и еще один пассажир "Хендай" - 73 летний мужчина, после осмотра медиками, были отпущены домой.



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Сергей Мерцалов





