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10:27, 8 ноября 2024 года

Стали известны подробности серьезной аварии на Лескова в Орле

Два человека оказались в больнице.

Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

В управлении Госавтоинспекции Орловской области сообщили подробности ДТП на улице Лескова в Орле. Авария случилась утром 7 ноября. 

По информации ведомства, 56-летний водитель автомобиля "Ниссан" двигался по улице Лескова в направлении Наугорского шоссе. В районе дома №13 он выехал на встречную полосу и столкнулся с "Хендай", а затем с "Мицубиси". 


В результате ДТП пострадали четыре человека. Двое пассажиров "Хендай" - десятилетний мальчик и 75-летняя женщина - были госпитализированы. Водитель "Ниссана" и еще один пассажир "Хендай" - 73 летний мужчина, после осмотра медиками, были отпущены домой.

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Сергей Мерцалов
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