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11:04, 7 ноября 2024 года «Ростелеком» открыл бесплатный доступ к компьютерной игре «Смута» для пользователей тарифа «Игровой» Пользователи тарифа «Игровой» от «Ростелекома» получат бесплатный доступ к исторической компьютерной игре «Смута» (разработчик — студия «Сайберия Нова») в честь Дня народного единства.





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«Ростелеком» открыл бесплатный доступ к компьютерной игре «Смута» для пользователей тарифа «Игровой»



Пользователи тарифа «Игровой» от «Ростелекома» получат бесплатный доступ к исторической компьютерной игре «Смута» (разработчик — студия «Сайберия Нова») в честь Дня народного единства.



Геймеры-абоненты «Ростелекома» смогут погрузиться в сюжет приключенческого боевика и изучить события Смутного времени. Игра построена на основе одного из первых русских исторических романов — «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году» Михаила Загоскина.



В тариф «Игровой» входит высокоскоростной интернет, уникальные игровые бонусы и приоритет для трафика при скачивании или стриминге игр. Для погружения в игровой процесс без длительных ожиданий предусмотрена быстрая загрузка патчей и обновлений на скорости 890 Мбит/сек.



Игра «Смута» доступна для скачивания в личном кабинете пользователей тарифа «Игровой» с 4 ноября 2024 года.



Александр Ряховский, директор продуктового офиса партнерских и перспективных продуктов «Ростелекома»:

«Совместная акция “Ростелекома” со студией “Сайберия Нова” создаст новый опыт для абонентов уникального тарифа домашнего интернета “Игровой”. На высоких скоростях геймеры смогут подключиться к обновленному релизу игры об исторических событиях, годовщину которых страна отмечает каждый год 4 ноября. Доступ к игре “Смута” пользователи тарифа “Ростелекома” получат бесплатно».



Алексей Копцев, генеральный директор «Сайберия Нова»:

«Игра “Смута” становится доступна большему количеству новых пользователей, в том числе благодаря партнерству с крупнейшим российским телекоммуникационным провайдером. Мы уверены, что возможность познакомиться с игрой и провести время, изучая средневековую Русь, станет хорошим мотиватором для выбора специального игрового тарифа. Это особенно актуально в преддверии масштабных обновлений, которые ждут “Смуту” в День народного единства».



«Сайберия Нова» - игровая студия, основана в Новосибирске в 2015 году группой профессионалов игровой индустрии. Первые несколько лет команда специализировалась на производстве сложных игровых прототипов, созданных на Unity и Unreal, и на графическом аутсорсе для крупных международных компаний. В настоящий момент студия занимается разработкой приключенческого боевика «Смута» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). * * * ПАО «Ростелеком» - крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.



Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения, а также мобильной связи. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий превышает 12,2 млн. «Ростелеком» входит в топ-3 мобильных операторов страны с более чем 48 млн абонентов. Компания совместно с партнерами развивает видеосервис Wink, который занимает второе место среди крупнейших онлайн-кинотеатров России по количеству активных подписчиков (20,7 млн).



«Ростелеком» — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области цифровых государственных сервисов, кибербезопасности, цифровизации регионов, здравоохранения, биометрии, образования, ЖКХ, а также в сфере облачных вычислений и услуг дата-центров и других. Компания последовательно занимается импортозамещением, включая собственную разработку программного обеспечения и производство телеком-оборудования.



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