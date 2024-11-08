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7:22, 8 ноября 2024 года

Дмитриев день 8 ноября 2024: народные приметы

Какие есть традиции, чего нельзя делать и как наши предки предсказывали погоду.

Фото: Ольга Супонева

В церковном и народном календаре 8 ноября 2024 - Дмитриев день.  Церковь чтит память великомученика Димитрия Солунского, за века сложились традиции, связанные с праздником. Какие есть народные приметы, чего нельзя делать, для чего день подходящий и о чем говорит погода? Рассказываем.

У наших предков Дмитриев день считался поминальным: вспоминали умерших родственников и друзей. Принято было делиться едой с нуждающимися - таким образом тоже чтили память усопших. День подходящий для того, чтобы посетить храм.

Также принято было приводить в порядок дом. Считалось, что уборка и очищение дома от ненужных вещей поможет очистить его и от всего дурного, уберечь от неудач и невзгод. Не стоит сегодня скандалить и ссориться, иначе конфликты затянутся, нельзя жаловаться на жизнь, это может притянуть неприятности. 

Считалось, что с 8 ноября погода окончательно меняется на зимнюю. На Руси верили, что по погоде в Дмитриев день можно предугадать, какой будет зима: считалось, какая она сегодня, такими и будут зимние месяцы. Если морозна и снежная погода, то зима будет суровой, если оттепель - зима будет сырой, а весна ранней. Если земля замерзла и при этом сильный ветер - то до нового года устойчивого снежного покрова можно не ждать. Дождь на Дмитриев день обещает много снега в начале декабря, а красный рассвет сулит ветер.




Ольга СУПОНЕВА
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