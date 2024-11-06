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14:35, 6 ноября 2024 года

Экс-директор орловского центра соцобслуживания получила условный срок

Также женщина заплатит крупный штраф.

Фото: архив "Вести-Орел"

В Дмитровске Орловской области вынесен приговор в отношении бывшего директора районного ЦСОН. Женщину признали виновной по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Следствие и суд установили, что с 2019 по 2024 годы директор вместе с главбухом обманом похитили 1,27 миллиона рублей. Также экс-руководитель устроила на работу свекровь и бывшего супруга, им незаконно начислялась зарплата. За все время они получили более 1,2 миллиона рублей.

Денежные средства были незаконно перечислены на лицевые счета дочери директора, фиктивно трудоустроенной в учреждение на должность инженера – электронщика, - сообщили в СУ СК РФ по Орловской области.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы на три года и шесть месяцев условно со штрафом в размере 700 тысяч. Также женщину лишили права занимать должности на госслужбе ближайшие три года.


Сергей Силаев
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