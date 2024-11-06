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12:45, 6 ноября 2024 года Оптика «Ростелекома» пришла еще в четыре населенные пункта Орловской области Скоростной интернет «Ростелекома» стал доступен тысяче домохозяйств, расположенных в деревне Нахлёстово Свердловского района, селах Тагино Глазуновского района, Коротыш Ливенского района и Тельчье Мценского района Орловской области. Для этого связисты проложили более 30 километров оптики.



Фото: ПАО «Ростелеком»





Оптика «Ростелекома» пришла еще в четыре населенные пункта Орловской области



Скоростной интернет «Ростелекома» стал доступен тысяче домохозяйств, расположенных в деревне Нахлёстово Свердловского района, селах Тагино Глазуновского района, Коротыш Ливенского района и Тельчье Мценского района Орловской области. Для этого связисты проложили более 30 километров оптики.

Павел Зеленин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Брянской и Орловской областях:



«Мы продолжаем расширять зону своего присутствия в регионе. Только за десять месяцев этого года доступ в Сеть получили более семи тысяч семей, треть из которых проживает в сельской местности. Как правило, новые абоненты выбирают наши комплексные тарифные планы, включающие домашний интернет, видеосервис Wink и мобильную связь».



Ольга Щербакова, абонент «Ростелекома»:

«В Тагине живет моя мама. А я с мужем и детьми навещаю ее в выходные и во время школьных каникул. Конечно, отдых за городом прекрасен и без интернета, но с ним жить намного удобнее. Раньше пользовались только мобильным доступом, скорость и качество которого не отличаются стабильностью. Поэтому, когда узнала о появлении “Ростелекома” в селе, не задумываясь оставила на сайте компании заявку на подключение. Выбрала тарифный план “Технологии выгоды. Семейный”, включающий интернет, подписку на видеосервис Wink и мобильную связь. Стоимость приемлемая, качество услуг высокое. Спасибо компании за заботу даже о тех, кто живет в орловской глубинке!».



Тарифный план «Семейный» включает безлимитный интернет со скоростью 100 Мбит/с, 208 каналов и 27 000 фильмов, мультфильмов, сериалов в видеосервисе Wink. Мобильная связь –– это 2 000 минут разговоров, 500 СМС, 40 Гб интернет-трафика, а также возможность подключения до пяти сим-карт. В течение трех месяцев с момента подключения тарифа действует 50%-ная скидка.



Подобрать подходящий тарифный план можно на официальном 8 800 301 38 10. Erid: F7NfYUJCUneP3ztv6J7yСкоростной интернет «Ростелекома» стал доступен тысяче домохозяйств, расположенных в деревне Нахлёстово Свердловского района, селах Тагино Глазуновского района, Коротыш Ливенского района и Тельчье Мценского района Орловской области. Для этого связисты проложили более 30 километров оптики.«Мы продолжаем расширять зону своего присутствия в регионе. Только за десять месяцев этого года доступ в Сеть получили более семи тысяч семей, треть из которых проживает в сельской местности. Как правило, новые абоненты выбирают наши комплексные тарифные планы, включающие домашний интернет, видеосервис Wink и мобильную связь».«В Тагине живет моя мама. А я с мужем и детьми навещаю ее в выходные и во время школьных каникул. Конечно, отдых за городом прекрасен и без интернета, но с ним жить намного удобнее. Раньше пользовались только мобильным доступом, скорость и качество которого не отличаются стабильностью. Поэтому, когда узнала о появлении “Ростелекома” в селе, не задумываясь оставила на сайте компании заявку на подключение. Выбрала тарифный план “Технологии выгоды. Семейный”, включающий интернет, подписку на видеосервис Wink и мобильную связь. Стоимость приемлемая, качество услуг высокое. Спасибо компании за заботу даже о тех, кто живет в орловской глубинке!».Тарифный план «Семейный» включает безлимитный интернет со скоростью 100 Мбит/с, 208 каналов и 27 000 фильмов, мультфильмов, сериалов в видеосервисе Wink. Мобильная связь –– это 2 000 минут разговоров, 500 СМС, 40 Гб интернет-трафика, а также возможность подключения до пяти сим-карт. В течение трех месяцев с момента подключения тарифа действует 50%-ная скидка.Подобрать подходящий тарифный план можно на официальном сайте компании или по телефону

*** ПАО «Ростелеком» - крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.



Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения, а также мобильной связи. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий составляет 12,6 млн. «Ростелеком» входит в топ-3 мобильных операторов страны с более чем 48 млн абонентов. Компания совместно с партнерами развивает видеосервис Wink, который занимает второе место среди крупнейших онлайн-кинотеатров России по количеству активных подписчиков.



Компания - признанный технологический лидер в инновационных решениях в области цифровых государственных сервисов, кибербезопасности, цифровизации регионов, здравоохранения, биометрии, образования, ЖКХ, а также в сфере облачных вычислений и услуг дата-центров и других. Компания последовательно занимается импортозамещением, включая собственную разработку программного обеспечения и производство телеком-оборудования.



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