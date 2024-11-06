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12:53, 6 ноября 2024 года Орловцев предупредили о мощной магнитной буре Она продлится два дня.



Фото: архив

Жителей Орловской области предупреждают о мощной магнитной буре, она продлится два дня.



По расчетам лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, 6 ноября около 18:00 магнитосфера Земли придет в возмущение. Полноценная буря грядет к полуночи.



В четверг, 7 ноября, буря будет стихать и возобновляться с новой силой. Метеозависимым людям стоит больше отдыхать, они могут испытывать недомогание.





Сергей Силаев





