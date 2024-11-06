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11:52, 6 ноября 2024 года В Орле после снежной бури насчитали 30 упавших деревьев Сотрудники "Спецавтобазы" продолжают устранять последствия непогоды.



Фото: администрация города Орла

В Орле после снежной бури обнаружили 30 упавших деревьев. Сотрудники "Спецавтобазы" продолжают работать над устранением последствий непогоды.



Как сообщили в мэрии города, специалисты предприятия занимаются распиловкой и вывозом погибших растений. Особо сложные заявки берут на себя сотрудники Главного управления МЧС по Орловской области.



Напомним, что в ночь на 4 ноября в Орловской области прошел сильный снегопад, сопровождавшийся порывами ветра до 20 метров в секунду. Из-за непогоды пострадали не только деревья, но и автомобили жителей региона.





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Сергей Мерцалов





