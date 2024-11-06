В Орле водитель сбил мужчину и скрылся с места ДТП

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11:24, 6 ноября 2024 года
В Орле водитель сбил мужчину и скрылся с места ДТППострадавший попал в больницу.
Фото: Госавтоинспекция Орловской области
В Орле вечером 5 ноября на улице Спивака произошло ДТП. Рядом с домом №74 неизвестный водитель наехал на 33-летнего пешехода. Мужчина переходил дорогу в неустановленном месте.
По информации Госавтоинспекции региона, пешеход получил телесные повреждения, его доставили в медучреждение. Врачи больницы Семашко осмотрели пострадавшего и отпустили его домой.
Сергей Силаев
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