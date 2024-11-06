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9:35, 6 ноября 2024 года На Орловщине стало меньше фальшивых денег В третьем квартале 2024 года в регионе обнаружили 14 поддельных банкнот.



Фото: архив

В Орловской области наблюдается тенденция к снижению количества поддельных денежных знаков. В третьем квартале 2024 года в регионе выявлено 14 банкнот Банка России с признаками подделки. Это на три меньше, чем за аналогичный период 2023 года.



По-прежнему, наиболее часто подделываются банкноты номиналом 5000 рублей. В период с июля по сентябрь было обнаружено 10 таких купюр.



Кроме того, выявлено четыре фальшивые тысячерублевки. Российских монет и банкнот иностранных государств с признаками подделки не обнаружено. Об этом сообщает Банк России.





Сергей Мерцалов





