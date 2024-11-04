Главная » Новости



21:35, 4 ноября 2024 года В Орле на забор детсада упало дерево На место выезжали сотрудники МЧС.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В Орле сильный ветер повалил дерево на улице Черкасской. Оно упало на забор детского сада.



Сотрудники пожарно-спасательной части работали на месте ЧП. Они провели распиловку, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.



Напомним, что непогода повредила несколько авто в областном центре, в пяти районах региона наблюдались перебои со светом за последние сутки.





Сергей Силаев





