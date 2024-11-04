Три муниципалитета Орловщины получат гранты

Губернатор Орловской области Андрей Клычков подписал постановление о выделении грантов трем муниципальным образованиям региона. Средства будут распределены между самыми эффективными муниципалитетами в части местного самоуправления.
Обладателями грантов стали три муниципалитета. Город Мценск получит 1,75 миллиона рублей, Мценский район - 1,68 миллиона, Орловский муниципальный округ - 1,57 миллиона рублей, следует из документа.
– Цель предоставления грантов - поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления, - отметили в пресс-службе областного правительства.