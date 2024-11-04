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14:24, 4 ноября 2024 года В Орле 1,5 тысячи человек приняли участие в Крестном ходе Шествие состоялось 4 ноября.



Фото: пресс-служба городской администрации

В областном центре 4 ноября состоялся Крестный ход, приуроченный ко Дню Казанской иконы Божией Матери. По информации пресс-службы городской администрации, участие в шествии приняли 1 500 человек.



Утром в Казанском храме состоялся молебен, после чего начался Крестный ход. Шествие возглавил митрополит Орловский и Болховский Тихон. Верующие прошли по городу с молитвами о России, мире и защитниках страны.



Крестный ход завершился к сквере воинов-интернационалистов, где митрополит Тихон совершил молебен о погибших воинах-защитниках Отечества, а также поздравил орловцев с праздником Казанской иконы Божией Матери и Днем народного единства.





Сергей Силаев





