Главная » Новости



13:35, 4 ноября 2024 года В Курской области погиб инструктор "Бригады Катукова" Об этом сообщил командир народной дружины.



Фото: архив

Командир отрядов народной дружины "Бригада Катукова" Денис Орлов 3 ноября в Telegram-канале сообщил, что в Курской области погиб инструктор с позывным "Орлик".



Боец прошел несколько войн, был при жизни награжден орденом Мужества, принимал участие в специальной военной операции с первых дней, был несколько раз ранен. Во время отпусков, в том числе и по ранению, тренировал орловских дружинников. Также боец стал командиром расчета FPV-дронов.



– Спасибо тебе, брат, за то, что ты был с нами, за то, что ты защищал нас, за то, что стал частью нашей жизни. Быть воином - значит жить вечно, - написал Орлов.





Сергей Силаев





