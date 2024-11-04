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10:07, 4 ноября 2024 года На уборку Орла вышла спецтехника Снег убирают с ночи.



Фото: архив

Ночью 4 ноября на Орел и область обрушился снегопад. В связи с этим на дороги вышла техника "Спецавтобазы".



В ночь с 3 на 4 ноября в Орле убирали снег 22 комбинированные дорожные машины, три машины Ф/А, один трактор МТЗ плуго-щетка.



Днем 4 ноября на улицах города работают 19 комбинированных дорожных машин, десять самосвалов. Также 12 единиц спецтехники убирают тротуары, задействован один мини-погрузчик и прицеп.





Сергей Силаев





